قتيل وعشرات الجرحى في تصادم بين قطارين قرب براغ

أصيب 35 شخصا بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، إثر اصطدام قطار لنقل الركّاب بآخر لنقل البضائع كان متوقفاً قرب العاصمة التشيكية براغ مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت فرق الإنقاذ.

وقالت خدمة الإنقاذ الإقليمية إن 35 راكبا قد أصيبوا، فيما لقي سائق أحد القطارين مصرعه جراء الحادث، وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ قامت بنقل معظم المصابين إلى المستشفيات بطائرات هليكوبتر من موقع الحادث.

وقالت بيترا إفنبرغروفا، الناطقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية لوكالة فرانس برس "نقلنا أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستشفيات في براغ".

وأضافت "عالجنا أيضاً 29 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة. جارٍ نقلهم إلى المستشفى حالياً".

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ فرق الإنقاذ ما زالت في مكان الحادث وأنّ الحصيلة قد ترتفع بمقدار عشرة جرحى إضافيين.

وقد أسفر الحادث عن مقتل سائق القطار، بحسب الحصيلة الراهنة، لكنّ إفنبرغروفا لم تستبعد إمكانية أن يتغيّر هذا الوضع "إذا ما عثر المسعفون على أحد" داخل القطار جثة هامدة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة تشيسكي برود الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شرقي براغ.