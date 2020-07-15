بالصور: من هي أبرز الشخصيات السياسية التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره؟

الطبقة السياسية حول العالم ليست محصنة ضد فيروس كورونا المستجد، ففي غضون ثلاثة أيام فقط أعلنت ثلاثة شخصيات سياسية من أمريكا الجنوبية إصابتها بمرض كوفيد-19.

أعلنت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنيز الخميس 9 يوليو-تموز الجاري التشخيص الإيجابي للفيروس بعد خضوعها للتحليل شأنها شأن الرقم الثاني في الحكومة الفنزويلية ديوسدادو كابيلو.

الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جانين أنيز خوان كاريتلا

وقبلها بيوم واحد، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بنفسه إصابته بفيروس كورونا المستجد في تصريح مباشر للصحافة المحلية. ونشرت جانين أنيز، المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية البوليفية المقررة في 6 سبتمبر-أيلول المقبل، عدة تغريدات على صفحتها في تويتر للطمأنة بشأن وضعها. وقالت في إحدى هذه التغريدات "التحليل الذي خضعت له إيجابي بالنسبة لكوفيد-19، أنا بخير، سأستمر في العمل من العزلة". وتابعت سأبقى في الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يومًا وسأجري اختبارًا آخر".

وأكد ثلاثة أعضاء في حكومتها، من بينهم وزير الرئاسة يركو نونيز ووزير الصحة إيدي روكا، في الأيام الأخيرة أنهم أصيبوا كذلك بالعدوى.

هذه الإصابات الأخيرة بالفيروس تدفع للرغبة في معرفة من هي الشخصيات السياسية البارزة التي أصيبت بفيروس كورونا في كل قارة وبلد.

أمريكا الجنوبية

ينتشر سارس- كوف-2 بشكل كبير في أمريكا الجنوبية، ومنذ عدة أسابيع، أصيب العديد من أعضاء حكومات الدول المعنية.

أرتورو هيريرا ، وزير المالية ، المكسيك

أعلن وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا في 25 يونيو- حزيران أنه أصيب بكوفيد-19، بعد ثلاثة أيام من اجتماعه مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

خوان أورلاندو هيرنانديز ، رئيس جمهورية هندوراس

تم إدخال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز إلى مستشفى عسكري في تيغوسيغالبا في 17 يونيو- حزيران بعد تأكد إصابته.

خوان أورلاندو هيرنانديز ، رئيس جمهورية هندوراس أ ب

باولينيو باياكان، رئيس السكان الأصليين في البرازيل

في 16 يونيو- حزيران، توفي رئيس السكان الأصليين في البرازيل باولينيو باياكان، أحد أقوى المدافعين عن غابات الأمازون والذي يعد من رموز شعب كايابو عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد اصابته بمرض كوفيد-19.

رئيس السكان الأصليين في البرازيل باولينيو باياكان أ ف ب

ويلسون ويتزل ، حاكم ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل

قبل بضعة أسابيع وتحديدا في الـ 14 أبريل- نيسان الماضي، أصيب ويلسون ويتزل، حاكم ولاية ريو دي جانيرو ، المدافع عن الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس التاجي على عكس الرئيس بولسونارو بكوفيد-19.

بينتو البوكيرك ، وزير المناجم والطاقة ، البرازيل

ظهرت نتائج تشخيص الإصابة بمرض كوفيد-19 التي أجراها وزير المناجم والطاقة البرازيلي في 18 مارس- أذار الماضي إيجابية. وتم الكشف عن هذه المعلومات بعد الإعلان عن الاختبار الإيجابي أيضًا للجنرال أوغستو هيلينو، رئيس مجلس الأمن المؤسساتي للرئيس بولسونارو.

أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي

كيشا لانس بوتومز، عمدة أتلانتا في الولايات المتحدة

أعلنت عمدة مدينة أتلانتا كيشا لانس بوتومز والتي تم تقديم اسمها على أنها خليفة جو بايدن المحتملة لمنصب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 7 يوليو-تموز أنها مصابة بالمرض بعد أن أثبتت اختبارات تشخيص الفيروس ذلك.

لويس أبينادر، رئيس جمهورية الدومينيكان

قال لويس أبينادر، المعارض السابق الذي تم انتخابه رئيسًا لجمهورية الدومينيكان في انتخابات 5 يوليو- تموز على صفحته في شبكة تويتر أنه أصيب بالفيروس التاجي في 11 يونيو- حزيران الماضي.

لويس أبينادر، رئيس لجمهورية الدومينيكان أ ب

راند بول، عضو مجلس الشيوخ من كنتاكي ، الولايات المتحدة

كان السناتور الجمهوري راند بول أول سياسي بارز في الولايات المتحدة يعلن إصابته بمرض كوفيد-19 في 22 مارس- آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين تم اختبار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي وظهرت أغلب النتائج إيجابية.

راند بول، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من كنتاكي AP Photo

صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي

أصيبت صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكوفيد 19 بعد رحلة قامت بها إلى لندن في 12 مارس-آذار الماضي. وأخضع زوجها بعد ثبوت إصابة صوفي للحجر الصحي لمدة أسبوعين بينما كان يواصل العمل من منزله.

أوروبا

أولينا زيلينسكا، زوجة رئيس جمهورية أوكرانيا

أعلنت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا على فيسبوك في 12 يونيو- حزيران أن نتائج تحاليل الاصابة بفيروس كورونا التي أجرتها ظهرت إيجابية. وتضاعفت حالات الإصابة بكوفيد-19 في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. وقالت أولينا زيلينسكا إن زوجها، الرئيس فولوديمير زيلينسكي وطفليهما، أظهروا نتائج سلبية للفيروس.

نيكول باتشينيان، رئيس وزراء أرمينيا

نيكول باتشينيان، رئيس وزراء أرمينيا أ ب

أصيب نيكول باتشينيان، رئيس وزراء أرمينيا بكوفيد-19 وكذلك زوجته وأطفاله الأربعة. وتحدث رئيس الوزراء الأرميني مع مواطنيه في 1 يونيو- حزيران للإعلان عن ذلك. وشرح المسؤول أنه سيستمر في العمل من المنزل.

بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة

بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة أ ب

بينما كان رئيس الوزراء البريطاني يتعامل في مارس- آذار المنصرم بأقل صرامة مع الأزمة الصحية، معلنا أنه يواصل "مصافحة الجميع"، أصيب بوريس جونسن في أوائل أبريل- نيسان المضاي بالمرض وأدخل المستشفى حيث تم وضعه في العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام. وبعد أسبوع غادر جونسون المستشفى بعد أن استعاد عافيته كما خضع للراحة لأكثر من أسبوعين قبل أن يستعيد مقاليد الحكم في نهاية أبريل/ نيسان.

فرناندو سيمون، إطار بوزارة الصحة الإسباني

فرناندو سيمون، إطار بوزارة الصحة الإسباني أ ف ب

يرأس فرناندو سيمون مركز تنسيق الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة الإسبانية، وعليه كان هو الذي يقدم التقارير والمعلومات طوال الأزمة الصحية. ظهر اختبار تشخيص كوفيد-19 الذي خضع إليه في 30 مارس- آذار إيجابيًا.

كارمن كالفو، النائب الأول لرئيس الحكومة الإسباني

كانت النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية كارمن كالفو إيجابية لتحليل تشخيص مرض كوفيد-19 الذي أجرته في 25 مارس- آذار عندما كانت في المستشفى بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أصيبت بها من قبل.

الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني

الأمير تشالز أ ب

أصيب الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 71 عامًا بالفيروس التاجي في 25 مارس- آذار. وكانت الأعراض التي صاحبت المرض خفيفة ما جعله يتعافى بعد أن خضوعه لعزل لمدة سبعة أيام، وفقًا للمبادئ التوجيهية البريطانية الرسمية. ولم يكن الأمير بحاجة إلى دخول المستشفى.

ديفيد فروست، المفاوض بريكست البريطاني

في 20 مارس- اذار، خضع ديفيد فورست، المفاوض البريطاني لإتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعزل لم أسبوعين بعد أن أظهر أعراضًا خفيفة لمرض كوفية-19. بينما أعلن نظيره في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه في اليوم السابق أن تحليل الكشف عن الإصابة ظهر إيجابيًا.

ألبرت الثاني، أمير موناكو

الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو أ ب

أصيب الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو بفيروس كورونا المستجد في 19 مارس- آذار. وكانت أعراض المرض خفيفة فقط.

توربجن روي إيساكسن، وزير العمل والإدماج الاجتماعي النرويجي

توربجن روي إيساكسن، وزير العمل والإدماج الاجتماعي النرويجي أ ف ب

أعلن وزير العمل والاندماج الاجتماعي النرويجي توربجن روي إيساكسن أنه أصيب بفيروس كورونا في 18 مارس- آذار الماضي وتابع العمل من المنزل. كما اخضع وزير الأطفال والأسرة، كجيل إنغولف روبستاد عقب هذا الإعلان إلى فترة عزل. كما أصيب العديد من المسؤولين في النرويج من بينهم وزراء دولة ومستشاري حكومة.

ميشال فوز، وزير البيئة البولندي

أعلن وزير البيئة البولندي أن الاختبارات أثبتت أنه مصاب بكوفيد-19 على تويتر في 16 مارس- آذار الماضي. وقال الوزير إنه أصيب بالعدوى بعد أن اتصال مع عامل غابات كان قد قام بزيارته قبل بضعة أيام والذي تبين فيما بعد أنه مريض. وقد تم وضع أعضاء الحكومة أسبوعين بعد هذا الإعلان رهن العزل في انتظار نتائج التحاليل. .

بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني

أصيبت بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالفيروس التاجي في 15 مارس- آذار.

إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية

إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية أ ف ب

كانت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة، أول عضو في حكومة بيدرو سانشيز يصاب بكوفيد-19 في 12 مارس- آذار المنصرم. وخضع زوجها، بابلو إغليسياس، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب بوديموس للعزل لمدة أسبوعين.

نادين دوريز، الوزيرة المنتدبة البريطانية للصحة

نادين دوريز، الوزيرة المنتدبة البريطانية للصحة أ ب

تم تشخيص إصابة نادين دوريز، وزيرة الصحة البريطانية بمرض كوفيد-19 في 11 مارس- آذار الماضي.

خافيير أورتيغا سميث، الأمين العام لحزب فوكس (اليمين المتطرف) الإسباني

ظهر اختبار خافيير أورتيغا سميث، الأمين العام لحزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني، إيجابيًا في 10 مارس-آذار.

نيكولا زينغاريتي، رئيس منطقة لاتسيو وسكرتير الحزب الديمقراطي في إيطاليا

نيكولا زينغاريتي، رئيس منطقة لاتسيو وسكرتير الحزب الديمقراطي في إيطاليا أ ب

أعلن نيكولا زينغاريتي، زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي ورئيس منطقة روما، لاتسيو، أنه أصيب بفيروس كورونا في 7 مارس- آذار من خلال تسجيل مصور على فيسبوك. وقال زينغاريتي "ها هو ذا."

فرنسا

في فرنسا، انتقلت العدوى بالفيروس التاجي إلى العديد من الشخصيات البارزة على المشهد السياسي في وقت مبكر جدًا من الأزمة الصحية.

ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أ ب

في 19 مارس- اذار الماضي تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا ميشيل بارنييه مما اضطره للتوقف عن العمل. وتمكن بارنيه من استئناف عمله في بروكسل في منتصف أبريل- نيسان الماضي.

فرانك ريستر، وزير الثقافة الفرنسي السابق

فرانك ريستر، وزير الثقافة الفرنسي السابق أ ف ب

أصيب وزير الثقافة الفرنسي السابق فرانك ريستر بالفيروس التاجي في 9 مارس- آذار. ونبه مكتبه على أنه "يتماثل للشفاء" ويستريح في منزله.

إيمانويل وارجون، وزيرة السكن الفرنسية

أصيبت إيمانويل وارجون، وزيرة الدولة لدى وزير الانتقال الإيكولوجي والشامل لحكومة إدوارد فيليب، إليزابيث بورن بالفيروس التاجي في 22 مارس- اذار.

برون بويرسون، وزير الدولة الفرنسي السابق للتحول الإيكولوجي

أعلنت كاتبة الدولة السابقة للتحول الإيكولوجي في وزارة إليزابيث بورن، برون بويرسون ، أنها أصيبت بمرض كوفيد-19 في 14 مادس-آذار الماضي.

كريستيان جاكوب، زعيم حزب الجمهوريون الفرنسي

كانت نتائج اختبارات كريستيان جاكوب، رئيس حزب الجمهوريون وعدد من النواب إيجابية في 15 مارس- آذار بعد تجمع داخل الجمعية الوطنية الفرنسية. كما أعلن كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس في اليوم التالي أنه أصيب بالمرض.

وأخيرًا، توفيت شخصيتان سياسيتان فرنسيتان جراء فيروس كورونا المستجد، باتريك ديفيجيان، الصديق المقرب والوزير السابق لنيكولا ساركوزي. توفي في 29 مارس- آذار. وكذلك كلود جواسجن، نائب باريس عن حزب الجمهوريون الذي توفي بنوبة قلبية بعد إصابته بمرض كوفيد-19 في 28 مايو- أيار الماضي.

آسيا

ظفر ميرزا، وزير الصحة الباكستاني

ظفر ميرزا، وزير الصحة الباكستاني أ ب

بعد أيام قليلة من إصابة وزير الخارجية الباكستاني بالفيروس التاجي، أعلن وزير الصحة ظفر ميرزا ​​بدوره إصابته بالمرض على تويتر في 6 يوليو- تموز.

شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الاكستاني

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في 3 يوليو-تموز على تويتر أن تحليل الإصابة بفيروس كورونا صدر إيجابيا.

الشيخ رشيد أحمد، وزير السكك الحديدية الباكستاني

كان وزير السكك الحديدية الباكستاني هو أول الوزراء في البلاد يصاب بالفيروس التاجي في 8 يونيو-حزيران الماضي.

ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف في 12 مايو-أيار لوكالات الأنباء الروسية أنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية

أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية أ ب

كان اختبار وزيرة الثقافة الروسية إيجابيًا لفيروس كورونا المستجد في 6 مايو- أيار الماضي.

فلاديمير ياكوشوف، وزير البناء الروسي

كان فلاديمير ياكوتشيف أول عضو في حكومة ميخائيل ميكوستين المصاب بالفيروس بنفسه الذي يعلن أنه تم اختباره بشكل إيجابي لمرض كوفيد-19 في 1 مايو- آيار الماضي.

أسد قيصر، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

كما أعلن أسد قيصر، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية في الأول من مايو- أيار أن اختبار التشخيص الذي أجراه ظهد إيجابيًا رفقة بعض أفراد عائلته.

ميخائيل ميتشوستين، رئيس الوزراء الروسي

ميخائيل ميتشوستين، رئيس الوزراء الروسي أ ب عن طريق سبوتنيك

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميتشوستين في 30 أبريل- نيسان أنه أصيب بمرض كوفيد-19.

أفريقيا والشرق الأوسط

كينغسلي أهينكوراه، وزير الدولة السابق الغاني للتجارة والصناعة

استقال كاتب الدولة الغاني للتجارة والصناعة، كينغسلي أهينكوراه، الذي أصيب بفيروس كورونا في 3 يوليو- تموز بسبب عدم امتثاله لقواعد العزلة وقام بحملة انتخابية. استقالته قبلت من قبل رئيس الدولة نانا أكوفو أدو بـ "تأثير فوري". وقال كينغسلي أهينكوراه لاحقًا ، "أنا مصاب بكوفيد-19، ولا يوجد سبب للخجل من هذا المرض. لم أذهب في وسط حشد. لقد تحدثت إلى عدد قليل من الناس، وقعت على دفتر الحضور وغادرت ".

نونو جوميز نابيام، رئيس وزراء غينيا بيساو

أعلن رئيس وزراء غينيا - بيساو، نونو جوميز نبيام في 30 أبريل- نيسان على فيسبوك أنه مصاب وثلاثة أعضاء من حكومته: وزير الداخلية بوتشي كاندي وكاتب الدولة للنظام العام ماريو فامبي وكاتبة الدولة للتكامل الإقليمي مونيكا بوارو دا كوستا بفيروس كورونا.

وزير الصحة الإسرائيلي السابق يعقوب ليتسمان

وزير الصحة الإسرائيلي السابق يعقوب ليتسمان أ ب

في إسرائيل، ظهر اختبار وزير الصحة السابق، الأرثوذكسي المتطرف يعقوب ليتسمان، إيجابيًا في 17 أبريل- نيسان الماضي.

وفاة أبا كياري، رئيس مكتب رئيس جمهورية نيجيريا

توفي أبا كياري، رئيس مكتب وكبير المستشارين لرئيس الدولة النيجيري محمد بوهاري جراء اصابته في 17 أبريل- نيسان بفيروس كورونا. وكان أبا كياري يعتبر الرجل القوي الحقيقي للرئاسة في أبوجا.

باتريك آشي، الأمين العام للرئاسة الإيفوارية

باتريك آشي، الأمين العام للرئاسة الإيفوارية أ ف ب

أعلن الأمين العام للرئاسة الإيفوارية باتريك آشي، أحد أقرب المتعاونين مع الرئيس الحسن واتارا ، في 16 أبريل-نيسان اصابته بمرض كوفيد-19 على على الشبكات الاجتماعية.

وفاة جاك جواكيم يومبي أوبانجو، الرئيس السابق للكونغو برازافيل

توفي الرئيس السابق للكونغو برازافيل جاك جواكيم يومبي أوبانجو في 30 مارس- آذار في فرنسا عن عمر ناهز 81 عامًا متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

إيراج حريري، نائب وزير الصحة الإيراني

إيراج حريري، نائب وزير الصحة الإيراني أ ب عن طريق الرئاسة الإيرانية

تم تشخيص اصابة إيراج حريري، نائب وزير الصحة الإيراني بمرض كوفية-19 في 25 فبراير- نيسان الماضي. في اليوم السابق شارك إيراج حريري دون ارتداء كمامة في مؤتمر صحفي. وظهر الوزير في حالة مرهقا وهو يتعرق ويسعل. دفعت إيران ثمناً باهظاً للوفيات والإصابات بالفيروس التاجي

أوقيانوسيا

بيتر داتون، وزير الداخلية الأسترالي

بيتر داتون، وزير الداخلية الأسترالي أ ب

أدخل وزير الداخلية الأسترالي إلى المستشفى في 13 مارس- آذار بعد اصابته بمرض كوفيد-19.