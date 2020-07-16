سعوديون يرفضون مقترحا بتجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب

تقدم أعضاء من مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، بمقترح يسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء السعوديات المتزوجات من مواطنين غير سعوديين وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفق المنظومة القانونية المعمول بها في المملكة فإن أبناء السعوديات لأب غير سعودي تنتهي إقامتهم بالسعودية في حال وفاة والدتهم ويصبح وضعهم غير نظامي في حالة عدم وجود كفيل لهم.

كما لا يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية .

وسيسمح المقترح في حال قبوله باستفادة أبناء المواطنات السعوديات من الإقامة دائمة وغير المحدودة دون دفع رسوم وقد يمهد لمنحهم الجنسية في المستقبل .

وقالت لطيفة الشعلان وهي أحدى الأعضاء الذين قدموا المقترح إن إضافة مادة لنظام الإقامة سيكون "حل مرحلي لتخفيف الأضرار، حتى تتم معالجة نظام الجنسية".

فيما ذكرت العضو موضى الخلف "تعد هذه ثالث محاولة من مجلس الشورى لمعالجة وضع أطفال السعوديات المتزوجات من أجانب. تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على حقوق الإنسان بما يتماشى مواد القانون الأساسي للحكم".

وفور تداول الخبر غرد سعوديون على تويتر بوسم التجنيس يضر بالوطن في تعبير عن رفضهم للمقترح الذي رأوا فيه خطر قد يهدد المجتمع السعودي.