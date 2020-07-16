تفكيك شبكة ضخمة لتزوير الأموال في أوروبا مرتبطة بمافيا "كامورا" الإيطالية

أعلنت الشرطة الفرنسية تفكيك شبكة ضخمة لتزوير الأموال مرتبطة بالمافيا الإيطالية "كامورا" الأربعاء وتوقيف 44 شخصا في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا في إطار هذه العملية.

وأوقف أربعون شخصا في إيطاليا وثلاثة في فرنسا وواحد في بلجيكا خلال هذه العملية التي تولت تنسيق الجهود خلالها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وقد سمحت بضبط ثمانية ملايين يورو نقدا إضافة إلى موجودات بقيمة ثمانية ملايين يورو وفق ما أوضح المصدر نفسه.

وقدر المصدر نفسه الخسائر الناجمة عن هذا التزوير قدرت بنحو 10 ملايين يورو.

وفي فرنسا، ألقي القبض على شخص واحد في شارانت (جنوب غرب) الأربعاء كما وأوقف الاثنان الآخران وهما إيطالي-فرنسي وإيطالي، في منطقة باريس. وصرح المفوض إريك برتران من المكتب المركزي لمكافحة التزوير لوكالة فرانس برس أنه من المتوقع ان يحاكما الخميس قبل تسليمهما لإيطاليا.

وبدأ التحقيق من قبل السلطات الإيطالية في كانون الثاني/يناير 2018 ويتعلق بشبكة لتزوير العملات مرتبطة بمافيا كامورا في نابولي، وفقا للمصدر نفسه.

وكانت عمليات التزوير تتعلق بشكل رئيسي بفئة 50 يورو.

وعلق المفوض بقوله "على مدى السنوات القليلة الماضية، جاءت 90 % من النقود المزيفة العالية الجودة من إيطاليا. لدى مافيا كامورا ا يشبه براءات اختراع في هذه السوق".