فيديو: متظاهرون بلغاريون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان

تأججت الاحتجاجات المناهضة للحكومة البلغارية حين حاول متظاهرون اقتحام مبنى البرلمان في العاصمة صوفيا. وأصيب عنصرين من رجال الشرطة إثر إلقاء المتظاهرين الزجاجات وكرات اللهب عليهما أثناء الاشتباكات المحتدمة. ويتظاهر الآلاف من البلغاريين احتجاجاً على ما وصفوه بفساد الحكومة والنائب العام.