شاهد: محاكاة لحياة الغرب الأمريكي القديم في قرية صربية

أسس رجل صربي مدينة كاملة تحاكي أسلوب حياة الأمريكيين بالولايات الغربية خلال القرن التاسع عشر كما عرفها العالم عبر أفلام الغرب الأمريكية الشهيرة التي تنتجها هوليوود. وأطلق المالك ميليا سوميتش على مدينته اسم "إل باسو" تيمناً بالمقاطعة التي تحمل نفس الاسم في ولاية تكساس الأمريكية.