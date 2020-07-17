أميركي احتال على الدولة بمبلغ 9 ملايين دولار كإعانات.. أنفقها على ألعاب القمار

أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس رجلاً استخدم في ألعاب القمار في لاس فيغاس قسماً من مبلغ تسعة ملايين دولار هو مجموع إعانات حصل عليها من طريق الاحتيال على أساس أنها لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وكان أندرو مارنل (40 عاماً)، وهو من سكان بيفرلي غروف المجاورة لمدينة لوس أنجليس، قدّم عدداً من الطلبات للاستحصال على قروض ذات صلة بالجائحة، ونجح بالفعل في الحصول على ملايين الدولارات من صناديق "برنامج حماية الراتب".

وأوضح الادّعاء العام أن غروف استخدم قسماً من هذه الأموال في مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر مئات الآلاف من الدولارات في كازينو فندق "بيلاجيو" وغيره من نوادي الميسر في لاس فيغاس خلال عطلة الأسبوع الفائت.

وتندرج القروض التي حصل عليها غروف بموجب "برنامج حماية الراتب" في إطار برنامج إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين الذين يعانون الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات بأن مارنل الذي الذي مُنِعَت تخليته بكفالة ويفترض أن يمثل أمام المحكمة الخميس المقبل، يواجه عقوبة السجن 30 عاماً بتهمة الاحتيال المصرفي.