كندا: مقتل عجوز (73 عاماً) برصاص الشرطة في حادث يتعلق بارتداء كمامة

أفادت قناة "سي بي سي" التلفزيونية العامة في كندا أن رجلا يبلغ من العمر 73 عاما قتل على يد الشرطة فى كندا بعد ساعات من رفضه ارتداء كمامة واقية في احد محلات البقالة.

وحسب شرطة مقاطعة أونتاريو فقد قام الشخص الذي لقي مصرعه بالاعتداء على موظف في محل البقالة بعد أن طلب منه ارتداء الكمامة احتراما لقوانين الوقاية من وباء كورونا المعمول بها في البلاد.

وأضاف موظف المحل أن الرجل لم يكترث لأمر ارتداء الكمامة، وفرّ بسرعة من المحل حيث قامت دورية شرطة بملاحقته على أمل عدم تعريض حياة الآخرين للخطر. وخلال عملية المطاردة تمكنت الشرطة من أخذ رقم لوحة سيارته، وقام شرطيان بتتبعه إلى محل إقامته ووقعت عملية إطلاق نار، انتهت بإصابة الرجل الذي تمّ نقله على جناح السرعة إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه.

وحدة التحقيقات الأمنية الخاصة في أونتاريو لم تكشف عن هوية الضحية بعد، لكنها أكدت في بيان أنها ضبطت أسلحة نارية تتمثل في بندقية نصف آلية ومسدسا، كانت بحوزة الضحية، وقامت بمصادرة أسلحة الشرطيين إلى غاية انتهاء التحقيق. ومن المقرر أن تقوم الشرطة العلمية بتشريح جثة الضحية في الساعات المقبلة.