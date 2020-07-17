كوفيد-19: الهند تتخطى المليون إصابة ومستجدات عالمية أخرى عن الوباء

حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة

تخطّى عدد ضحايا كوفيد-19 في إيطاليا عتبة الـ35 ألفاً بعدما توفّي خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 20 مصاباً بالفيروس الفتّاك، بحسب ما قالته السلطات الإيطالية.

وقالت الحماية المدنية إنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقريباً (16,775 وفاة) سجّلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد والذي كان أول وأضخم بؤرة للوباء.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا وقد سجّلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكّدة بالفيروس. ولا يزال 750 من هؤلاء المصابين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 53 في العناية المركّزة.

وسجّلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 230 إصابة جديدة، وفقاً للحماية المدنية.