كوفيد-19: الهند تتخطى المليون إصابة ومستجدات عالمية أخرى عن الوباء

بلغ عدد الإصابات في الهند بكوفيد-19 أكثر من مليون إصابة بحسب ما ذكرته وزارة الصحة اليوم، الجمعة، فيما تخطّى العدد عتبة المليونين في البرازيل، ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء في القارتين الأميركيتين. وسجّلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في عدد الإصابات أمس (69 ألف حالة). أدناه تغطية مباشرة لأهم التطورات.
08:15
كوفيد-19: إسرائيل تعيد فرض بعض القيود في عطلات نهاية الأسبوع
قررت الحكومة الإسرائيلية الجمعة اتخاذ تدابير "جزئية لتفادي حجر منزلي عام" بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تتضمن إغلاق بعض المواقع العامة في عطلات نهاية الأسبوع.
وأفاد بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة بأنه سيتم إغلاق المطاعم والصالات الرياضية و"المتاجر والمراكز التجارية وصالونات تصفيف الشعر ومعاهد التجميل والمكتبات وحدائق الحيوانات والمتاحف وأحواض السباحة والمواقع السياحية والترامواي" اعتبارا من مساء الجمعة إلى صباح الأحد حتى إشعار آخر.
06:41
حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتخطى 35 ألف وفاة
تخطّى عدد ضحايا كوفيد-19 في إيطاليا عتبة الـ35 ألفاً بعدما توفّي خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 20 مصاباً بالفيروس الفتّاك، بحسب ما قالته السلطات الإيطالية.
وقالت الحماية المدنية إنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بلغت 35,017 وفاة، نصفها تقريباً (16,775 وفاة) سجّلت في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد والذي كان أول وأضخم بؤرة للوباء.
وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا وقد سجّلت لغاية الخميس 243,736 إصابة مؤكّدة بالفيروس. ولا يزال 750 من هؤلاء المصابين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بينهم 53 في العناية المركّزة.
وسجّلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 230 إصابة جديدة، وفقاً للحماية المدنية.
05:56
أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في البرازيل
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.
وقالت الوزارة إنّه في غضون أربعة أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصاً، توفّي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.
05:54
أكثر من مليون إصابة في الهند
قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة إن عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا تخطى عتبة المليون حالة بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وتضاعف السلطات القيود الصحية وإعادة فرض الحجر المنزلي سعيا لاحتواء الوباء.
وأحصت الهند الجمعة 25602 وفاة من أصل 1,003,832 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر، ما يجعل منها ثالث دولة أكثر تضررا جراء الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وأحصت الهند الجمعة 25602 وفاة من أصل 1,003,832 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر، ما يجعل منها ثالث دولة أكثر تضررا جراء الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
05:52
البيرو تتخطّى 340 ألف إصابة بكورونا ورئيسها يستبعد إغلاق البلاد مجدداً
تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا في البيرو الخميس عتبة الـ340 ألف إصابة، لكنّ رئيس الدولة الأميركية اللاتينية الواقعة في جبال الأنديز استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحّي التي رُفعت في مطلع تمّوز/يوليو الجاري.
والبيرو هي ثاني دولة في أميركا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.
وأعلنت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341,586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.
05:50
عدد إصابات قياسي في الولايات المتحدة
سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الخميس أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز التي نشرت فجر اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 138,201 3,560,364 مصاباً.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز التي نشرت فجر اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 138,201 3,560,364 مصاباً.
في السياق، أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، تشاد وولف، أمس أيضاً أنّ الحدود بين الولايات المتّحدة وجارتيها، المكسيك وكندا، ستظلّ مغلقة أمام كلّ التنقّلات غير الضرورية لغاية 20 آب/أغسطس وذلك بهدف الحدّ من فيروس كورونا.
وأغلقت الولايات المتّحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 آذار/مارس على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهرياً.
وأغلقت الولايات المتّحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 آذار/مارس على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهرياً.