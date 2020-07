ابنة شقيق ترامب تؤكد أنها سمعت الرئيس يتفوه بشتائم وعبارات عنصرية

ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل نشرها في الإعلام، هفوات وأخطاء عمها، آخر ما تحدثت عنه، هو نطقه مصطلحات عنصرية وأخرى معادية للسامية.

ماري أكدت في برنامج "راشيل مادو" الذي تبثه قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية ما سبق وذكرته في كتابها، وأضافت:"لا أعتقد أن هذا مفاجئ لأحد، نظرا لحجم عنصريته".

مقدمة البرنامج رأت أن تتثبت حرفياً مما صرحت به ماري فسألتها إذا ما كان الرئيس يستخدم شتيمة أمريكية لوصف ذووي البشرة السوداء، فقالت ترامب "نعم".

وأكدت السيدة، أن هذه اللغة والألفاظ شائعة بين الأجيال الأكبر سناً في عائلة ترامب، نافية أن تكون هي أيضاً من حملة هذه الأفكار، سواء حول العرق أو اليهودية، وقالت: "لكن أن تكبر مع هذه الأفكار، فستبدو طبيعية".

السيدة ترامب التي تواصل الترويج لكتابها " TO Much And Never Enough: How my Family Created the World`s most Dangerous Man"، قالت في مقابلة سابقة مع واشنطن بوست إن العنصرية متفشية في عائلتها منذ كانت طفلة.

وأكدت أن أفراد عائلتها لطالما نطقوا تعبيرات معادية للسامية.

ونفت ترامب خلال اللقاء إمكانية تعرضها لخطر شخصي، بعد نشرها الكتاب، وأكدت اتخاذها احتياطات مناسبة، للتأكد من السيناريوهات المحتملة، وقالت:"هو في موقع قوة، وعائلتي انتقامية".

وألمحت إلى أنه في حال انتخب عمها للرئاسة من جديد، فإن هذا يمثل نهاية التجربة الأمريكية، وهي نقطة لا يمكن العودة عنها، مؤكدةً أن هزيمته في الانتخابات المقبلة أفضل فرصة للانتقال السلمي للسلطة.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد قال للقناة ذاتها إن كتاب ماري ترامب هو مجرد أكاذيب، فالرئيس على حد تعبيره لا يستخدم هذه الكلمات.

كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز كان قد أكد في مؤتمر صحفي، أنه لم يسمع الرئيس يتلفظ بهذه الكلمات منذ 3 سنوات ونصف السنة، فترة عمله معه.

وكانت المساعدة السابقة في البيت الأبيض، أوماروزا نيومان، قد قالت إنها سمعت الرئيس ترامب يستخدم ألفاظاً عنصرية، إلا أن البيت الأبيض نفى هذه التهم، واصفاً عبارات نيومان بأنها ترويجية لكتابها.