الشرطة الإيطالية تفشل عملية "ذكية" لتهريب الكوكايين داخل حبات القهوة

اعترضت الشرطة الإيطالية طرداً يحتوي حبوب البن، التي أخفيت في داخلها مخدرات، لإدخالها بطريقة غير مشروعة إلى البلاد. ووجدت الشرطة نحو 500 حبة بنّ محشوة بالكوكايين، حيث أعيد إغلاقها بإحكام لتموييها، وتهريبها.

ورغم أن عملية تمويه حمولة المخدرات مبتكرة، إلا أن الاسم الذي حمله الطرد "سانتينو د انطونيو" أفشل عملية التهريب، حيث أثار الاسم شكوك رجال الأمن، فهو اسم أحد زعماء المافيا في فيلم الأكشن الأمريكي "جون ويك".

الاسم الموجود على الطرد أثار شكوك رجال الأمن FINANCE POLICE HANDOUT

واعترضت الشرطة حمولة القهوة التي أرسلت من ميدلين في كولومبيا إلى مطار مالبينسا في ميلانو، حيث تحتوي العبوة التي تزن 2 كيلوغرام، على نحو 150 من مسحوق الكوكايين، وهذه الحمولة كان من المفروض أن تصل إلى متجر لبيع التبغ في فلورنسا، حيث تتبعت الشرطة عملية إيصال الطرد، وتسليمه لرجل يبلغ من العمر 50 عاما، حيث ألقت القبض عليه متلبساً.

وأطلقت الشرطة اسم "كافي سكوريتو"، على هذه العملية، وهو اسم يحاكي اسم قهوة مشهورة في البلاد، اسمه "كافي كوريتو".