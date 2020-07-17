شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول تتساءل إذا ما كان "تجهيزها للموت" بدأ

غردت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول على صفحتها بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلة: "سأبذل كل ما في استطاعتي كي تحصل لجين على حريتها ويتم تعويضها ويتم التخلص من سعود القحطاني الذي عذبها. قد أكون مزعجة لكن الهدوء والحلم وتصديق الوعود لم ينفع".

وأكدت الهذلول في تغريدة أخرى أن شقيقتها لم تتواصل مع العائلة منذ أكثر من شهر حيث تساءلت عن السبب، مرجحة أن السلطات السعودية تعمل على تجهيزها للموت. وقالت الهذلول: "هل بدؤوا تجهيزها للموت، ثم تسليمها لتموت بين أيدينا، ويتخلصوا من مسؤولية قتلها كما فعلوا مع صالح الشيحي، إذ سلموه لأهله ليموت بينهم؟".

وأضافت أنه "خلال الشهور الماضية تتواصل لجين بشكل متقطع بعد حرمان لفترات طويلة. لم يسمح بالزيارة لأكثر من 4 أشهر". وفي تغريدة أخرى قالت علياء الهذلول: "لا تقتلوها.. لن نسكت حتى بعد وفاتها".

وحذرت عائلة الهذلول السلطات السعودية من تكرار السيناريو الذي حدث مع الصحفي صالح الشيحي بعد الإفراج عنه حيث تشير مصادر مختلفة إلى أن الشيحي يعاني منذ الإفراج عنه من تدهور حالته الصحية حيث يخضع حاليا للعلاج.

وتعتبر لجين الهذلول من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية حيث سجلت نشاطا منقطع النظير ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة السعوديات للسيارة، وقد تعرضت للإعتقال إلى جانب ناشطات آخريات بتهمة التآمر على الدولة.

وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تعرضت الهذلول للحبس الانفرادي والتعذيب والتحرش الجنسي أثناء اعتقالها. وتُتهم السلطات السعودية بإساءة الرعاية الصحية للمعتقلي الرأي.