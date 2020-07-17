حظى مبنى المجلس الأوروبي، الذي يستضيف القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي، منذ عمليات الإغلاق المفروضة جراء فيروس كورونا بعملية تطهير شاملة. القمة بدأت اليوم في بروكسل، وتناقش مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه التكتل بعد انتشار الوباء، أبرزها البحث عن اتفاق بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والمخصصة للتصدي لتداعيات مرض كوفيد-19.