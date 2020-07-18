بكين تحذر لندن من "خطوة خطيرة للغاية"

حض السفير الصيني في لندن ليو شياومينغ السبت لندن على التخلي عن خطتها الرامية إلى إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ، مؤكداً أنها ستكون "خطوة خطيرة للغاية" تهدّد بتدهور العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين.

وذكر ليو شياومينغ في مقابلة مع صحيفة تايمز أنه "بعد بريكست" الذي تم أواخر كانون الثاني/يناير وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أعتقد أن المملكة المتحدة تريد أداء دور مهم في العالم".

وأضاف "هذه ليست طريقة لأداء دور مهم" محذراً لندن من "التحالف مع الولايات المتحدة" ضد الصين.

وكانت صحيفة تايمز قد أشارت هذا الأسبوع إلى أن المملكة المتحدة تفكر في نشر حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" في "الشرق الأقصى" كجزء من تحالف دولي لمواجهة الصين.

وستشارك حاملة الطائرات في تدريبات عسكرية مع اليابان والولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات بين لندن وبكين توتراً حاداً منذ فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغواستبعاد المملكة المتحدة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكة الجيل الخامس، بعد ضغط من واشنطن استمر أشهراً.

وحذر ليو شياومينغ من أن استبعاد شركة هواوي سيؤدي إلى شح الاستثمارات الصينية في المملكة المتحدة.

كما نددت المملكة المتحدة بانتهاك واضح لاستقلال هونغ كونغ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، والذي ينص على معاقبة الأنشطة "الإرهابية" والانفصالية والتخريب والتدخل الأجنبي.

وردًا على ذلك وعدت لندن بتوسيع حقوق الهجرة، ما يمكن ملايين من سكان المدينة من الحصول على الجنسية البريطانية، في إجراء نددت به بكين معتبرة أنه "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية.