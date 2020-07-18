حسناء بوليوود آيشواريا راي وابنتها تدخلان المستشفى بسبب كورونا

أدخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوع تقريباً المستشفى في بومباي مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وكانت آيشواريا باتشان البالغة من العمر 46 عاما وابنتها آراديا عزلتا نفسيهما في المنزل لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن "صعوبة في التنفس"، كما أوردت "تايمز أوف إنديا".

وقال مصدر لوكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء في المستشفى الذي يقبع فيه زوج راي الممثل أبيشيك باتشان ووالده النجم أميتاب باتشان اللذان ثبتت إصابتهما أيضا الأسبوع الماضي بوباء كوفيد-19 "إنهما بخير".

وكانت راي توجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي. وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت أبيشيك باتشان العام 2007.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا.