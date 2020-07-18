عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الهند

حسناء بوليوود آيشواريا راي وابنتها تدخلان المستشفى بسبب كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
أيشواريا راي
أيشواريا راي   -   حقوق النشر  VALERY HACHE/AFP
حجم النص Aa Aa

أدخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوع تقريباً المستشفى في بومباي مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وكانت آيشواريا باتشان البالغة من العمر 46 عاما وابنتها آراديا عزلتا نفسيهما في المنزل لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن "صعوبة في التنفس"، كما أوردت "تايمز أوف إنديا".

وقال مصدر لوكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء في المستشفى الذي يقبع فيه زوج راي الممثل أبيشيك باتشان ووالده النجم أميتاب باتشان اللذان ثبتت إصابتهما أيضا الأسبوع الماضي بوباء كوفيد-19 "إنهما بخير".

View this post on Instagram

✨🥰Always 💝✨

A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb) on

وكانت راي توجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي. وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت أبيشيك باتشان العام 2007.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا.

viber