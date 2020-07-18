دراسة: الإنسان لا يمكنه التهام أكثر من 84 "هوت دوغ" خلال 10 دقائق

بات أبطال التهام شطائر الهوت دوغ يعرفون حدود قدراتهم إذ أظهرت دراسة حللت نماذج حسابية لمسابقة أميركية في هذا المجال أن الإنسان لا يمكنه التهام أكثر من 84 منها في عشر دقائق.

وتساءل عالم فيزيولوجيا متخصص بالأداء الرياضي يوماً ما إذا كان تطبيق النماذج المصممة للمسابقات الرياضة ممكناً على مسابقة التهام الهوت دوغ التي تنظم سنوياً منذ أكثر من قرن في نيويورك.

وتساءل أيضاً في هذا الإطار إن كان بالإمكان تمرين الأمعاء كما تمرن العضلات.

وقال الباحث جيمس سموليغا معد الدراسة التي نشرت في مجلة "يايولدجي ليترز" إنه جمع بيانات من مسابقة "نايثنز فايمس هوت دوغ إيتينغ كونتيست" على مدى 39 عاماً لإدراجها في برنامج إحصائي واستخدام معادلات رياضية "لمعرفة إن كان بالامكان تفسير طريقة تطور الأداء الغذائي بشكل كبير، من خلال رسم تخطيطي".

وأوضح الباحث من جامعة هاي بوينت الأميركية "تحسنت الأرقام القياسية بنسبة 700 % تقريباً على مر السنين وهو أمر هائل مقارنة بأي حدث رياضي!"

ومن خلال الجمع بين نتائج هذه المعادلات والبيانات حول مطاطية الأمعاء البشرية تمكن من احتساب معدل الاستهلاك الأقصى ليصل إلى نتيجة 85 هوت دوغ في عشر دقائق.

وهذا العدد أكثر بعشرة من الرقم القياسي الحالي المسجل باسم الأميركي جووي تشيستنات.

ولتسهيل عملية الأكل، يغمس المتسابقون الخبز في المياه .

لكن هذا الإنجاز ليس في متناول الجميع و"من غير المرجح أن يكون شخص طبيعي قادراً على أكل أكثر من عشرة" هوت دوغ في عشر دقائق بحسب الدراسة.