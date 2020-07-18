اندلاع حريق في كاتدرائية قوطية في فرنسا تعود للقرن الخامس عشر

اندلع حريق اليوم السبت في كاتدرائية قوطية بمدينة نانت بغرب فرنسا، ما أدى إلى تحطيم نوافذ زجاجة ملونة (فيتراي) وتصاعد دخان أسود من بين أبراجها.

ونجح رجال الإطفاء بإخماد النيران كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشاهد سكان وسياح الحريق مرعوبين، وقام عمال الطوارئ بتطويق المنطقة المحيطة بكاتدرائية سانت بيتر وسانت بول، في المركز التاريخي لهذه المدينة المطلة على نهر اللوار.

حذرت خدمة رجال الإطفاء السكان المحليين وطالبتهم بتجنب المنطقة بينما تتواصل الجهود لإخماد الحريق.

وقال مسؤول في مجلس المدينة إن الحريق شب صباح السبت في كاتدرائية سانت بيتر وسانت بول في نانت، والسبب غير واضح.

ودمر الحريق نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، والتي عانت أيضاً من حريق خطير في عام 1972.

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس غردة معلقاً: "أفكارنا مع فوج الإطفاء الذي يعمل بشجاعة للسيطرة على الحريق في كاتدرائية نانت. أؤكد لهم دعمي وامتناني العميق".

وأعرف كاستكس كذلك عن تضامنه مع سكان نانت.

يعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري الذي يعود إلى العصور الوسطى.