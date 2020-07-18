شاهد: تآكل شواطئ وارامبل الأسترالية يجبر السكان على إخلاء منازلهم

أفادت وسائل إعلام محلية أسترالية، أن أمواج ضخمة ضربت السواحل شمال سيدني مما أدى إلى تآكل شواطئ وارامبل وأجبر العديد من سكان المدينة على إخلاء منازلهم بولاية نيو ساوث ويلز. وتسبب ارتفاع منسوب مياه المحيط بتآكل أجزاء من الفناء الخلفي للعديد من المنازل. وانطلقت تحذيرات تطالب المواطنين بإخلائها والابتعاد عن المكان خشية انهيار المنازل.
No Comment المزيد من
شاهد: إلقاء القبض على كنغر كان حرا طليقا في أحياء فلوريدا
شاهد: أنصار ريال مدريد يحتفلون بتتويج النادي الملكي بلقب الليغا
شاهد: عملية تطهير شاملة لمبنى المجلس الأوروبي في بروكسل
شاهد: مياه الفيضانات تحاصر سائقي السيارات في المكسيك
شاهد: أربعة ملايين متضرر جراء الفيضانات في بنغلادش
شاهد: قوات النخبة تلاحق المخلين بقواعد الحجر الصحي في العاصمة الفلبينية
فيديو: متظاهرون بلغاريون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان
شاهد: رصد سرب من "الدلافين السوداء" قبالة سواحل تشيلي
شاهد: محاكاة لحياة الغرب الأمريكي القديم في قرية صربية
شاهد: فيضانات الهند تتسبب في تشريد أكثر من مليوني شخص
شاهد.. مظاهرات في باريس بالتزامن مع احتفالات ذكرى الباستيل
شاهد.. "نيو وايز" المذنب الذي يُرى بالعين المجردة في ساعات الليل
شاهد: رسومات "بانكسي" تشجع رواد مترو لندن على ارتداء الكمامات
شاهد.. فرنسا تكرم العاملين في القطاع الصحي في عيدها الوطني
شاهد.. النيران تلتهم سفينة حربية أمريكية لليوم الثاني على التوالي
شاهد: عاصفة تضرب كيب تاون ورغوة البحر تتطاير وتغمر الطرق
شاهد.. انفجار في سفينة حربية أمريكية راسية في ميناء بكاليفورنيا
شاهد.. حريق ضخم في مصفاة نفط صينية
شاهد: مهرجان "الرياضات الثلاث" في منغوليا من دون حضور لأول مرة منذ 800 عام
شاهد: "المملكة السحرية" تعيد فتح أبوابها أمام الزوار في فلوريدا الأميركية