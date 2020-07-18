شاهد: تآكل شواطئ وارامبل الأسترالية يجبر السكان على إخلاء منازلهم

أفادت وسائل إعلام محلية أسترالية، أن أمواج ضخمة ضربت السواحل شمال سيدني مما أدى إلى تآكل شواطئ وارامبل وأجبر العديد من سكان المدينة على إخلاء منازلهم بولاية نيو ساوث ويلز. وتسبب ارتفاع منسوب مياه المحيط بتآكل أجزاء من الفناء الخلفي للعديد من المنازل. وانطلقت تحذيرات تطالب المواطنين بإخلائها والابتعاد عن المكان خشية انهيار المنازل.