شاهد: تكساس تستعين بشاحنات تبريد لحفظ الجثث تحسباً لزيادة أعدادها

قامت مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية بتجهيز شاحنات التبريد للاستعانة بها في حال فاقت قدرة المستشفيات والمشارح على استيعاب وحفظ المزيد من الجثث جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحصلت مستشفى "مترو هيلث" في تكساس على خمس شاحنات تبريد، لتخزين ما يصل إلى 180 جثة.

وقال ماريو مارتينيز مساعد المدير في المستشفى "نشهد زيادة غير مسبوقة بأعداد الجثث المكدسة في المستشفيات. نحن نعلم أن دور الجنائز ممتلئة أيضا، هذا هو الوقت حقا لاتخاذ كافة التدابير لحماية أنفسنا من خطر الإصابة بمرض كوفيد_19، من ارتداء الأقنعة الواقية، والابتعاد عن التجمعات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وقال مارتينيز، إن شاحنات التبريد ستكون تحت مراقبة الموظفين والأمن، وأشار إلى أنه من الممكن زيادة أعدادها بحال الضرورة.