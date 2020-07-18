شاهد: آلاف الروس يتظاهرون احتجاجاً على احتجاز حاكم خاباروفسك

خرج الآلاف من المتظاهرين الروس للاحتجاج على اعتقال حاكم مدينة خاباروفسك التي تقع بمنطقة الشرق الأقصى على بعد 6100 كيلومتر من العاصمة موسكو.

واعتُقل الحاكم سيرغي فورغال وتم سجنه لمدة شهرين في موسكو للاشتباه في تورطه في جرائم قتل رجل أعمال بين عامي 2004 و2005.