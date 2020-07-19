تركيا توقف 27 شخصاً تشبته بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية (وكالة رسمية)

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية اليوم، الأحد، أن الشرطة في إسطنبول أوقفت 27 شخصاً تعتقد الأجهزة الأمنية أنه يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.

وأفاد بيان صادر عن الجهاز الأمني بأن قواته قامت بعدّة عمليات مداهمة منذ فجر اليوم، الأحد، في 15 حيّاً مختلفاً من المدينة، وتمّ إيقاف 27 شخصاً نتيجة تلك المداهمات.

وأضافت الوكالة أن "الهجمات المزعومة" كان يخطط لها كـ"ردّ على منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، شُتم خلال النبي محمّد"، وأن الشرطة صادرت "كمية كبيرة من الوثائق والمواد الرقمية خلال المداهمات".

وكانت تركيا عانت من عدّة هجمات نفذها عناصر ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية، أبرزها الهجوم على تجمّع في أنقرة في العام 2015 وأدى إلى مقتل 100 وشخصين.