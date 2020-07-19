المرصد: مقتل سبعة وإصابة ما لا يقل عن 60 شخصاً بتفجير في شمال سوريا

قتل سبعة أشخاص على الاقل وأصيب ستون آخرون الاحد بتفجير سيارة مفخخة في شمال سوريا، وتحديداً على طريق تؤدي الى معبر باب السلامة على الحدود التركية، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

ووقع الاعتداء في محافظة حلب، في منطقة يسيطر عليها الجيش التركي وفصائل سورية موالية له.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "سيارة مفخخة انفجرت عند دوار بلدة سجو قرب معبر باب السلامة مع تركيا. قتل سبعة أشخاص بينهم خمسة مدنيين وأصيب أكثر من ستين بينهم نساء وأطفال".

ومعبر باب السلامة كان إحدى نقاط عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى الشمال السوري. لكن تفويض الأمم المتحدة لم يعد يشمله في تموز/يوليو بناء على رغبة روسيا التي لجأت إلى الفيتو في مجلس الأمن.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 85 بتفجير سيارة مفخخة في منطقة اعزاز، متهمة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ الهجوم.

وفي نيسان/أبريل، قتل أكثر من أربعين شخصاً في اعتداء بشاحنة صهريج مفخخة في سوق بمدينة عفرين التي تسيطر عليها قوات موالية لتركيا في منطقة حلب، وفق المرصد.