بريطانيا: واثقون تماماً من دور المخابرات الروسية في "قرصنة لقاح كورونا"

قال كبير الدبلوماسيين البريطانيين، وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم الأحد، إن لندن "واثقة تماماً" من تورّط موسكو في هجمات سيبرانية تهدف إلى سرقة أبحاث علمية عن لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف راب خلال مقابلة صحافية أجرتها معه "سكاي نيوز" "نحن واثقون تماماً من أن وكالات الاستخبارات الروسية كانت متورّطة في الهجمات الإلكترونية... بهدف تخريب أو استغلال البحوث العلمية" حول لقاح".

وأشار راب إلى أن التصرّف الروسي "مرفوض" وأضاف "في مرحلة يتكاتف فيها العالم في محاولة لإيقاف كوفيد-19، وبالأخص لإيجاد حّل عالمي للقاح، أعتقد أنه من الفضيحة بمكان أن تتورط الحكومة الروسية في هذا النوع من النشاطات".

ونفت موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف أية علاقة لها بالهجمات الإلكترونية.

وكانت كلّ واشنطن ولندن وأوتاوا وجّهت منذ الخميس الفائت اتهاماً لروسيا بمحاولة سرقة معلومات حول لقاح فيروس كورونا من باحثين ومختبرات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عبر هجمات إلكترونية.