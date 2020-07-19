اعتقال 39 شخصاً إثر أعمال عنف أثناء "حفلة كورونا" في فرانكفورت

أوقف 39 شخصاً لمهاجمتهم شرطيين كانوا يحاولون احتواء شجار خلال حفلة في الهواء الطلق ضمّت آلاف الشباب في وسط فرانكفورت كما أعلنت شرطة المدينة الألمانية الأحد.

وأصيب خمسة شرطيين في أعمال العنف التي وقعت قرابة الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي. ورُميَ شرطيون بـ"زجاجات" بعدما حاولوا التدخل في شجار بين ثلاثين شخصاً في ساحة الأوبرا.

وباتت هذه الساحة مكان تجمع شعبي لما يسميه الإعلام المحلي "حفلات كورونا"، بما أن الحانات والملاهي الليلية ما زالت مغلقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب تجمعوا مساء السبت في الساحة لكن 500 إلى 800 كانوا موجودين عندما اندلع الشجار كما قال قائد شرطة فرانكفورت غيرهارد برسويل خلال مؤتمر صحافي.

واقتربت مجموعة صغيرة من الشرطيين لمساعدة رجل كان ينزف وتهدئة الأجواء لكن الحشود هاجمت قوات الأمن.

وأضاف برسويل "ما أراه مثيراً للاشمئزاز هو تصفيق مارة عندما تعرض زملائي للرشق بزجاجات"، مشيراً إلى أنّ تعزيزات أمنية وصلت وفرقت الحشود تحت "وابل من الزجاجات".

وتم اعتقال 38 رجلاً وامرأة تراوح أعمار معظمهم بين 17 إلى 21 سنة هم "خصوصاً من المهاجرين" بحسب قائد الشرطة. ولا يزال ثمانية أشخاص موقوفين الأحد وقد توجه إليهم تهمة الاخلال بالأمن العام.