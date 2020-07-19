إيران تعلّق تطبيق حكم الإعدام بحق 3 مدانين على صلة باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر

علقت إيران اليوم، الأحد، تطبيق حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين على صلة باحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن محامٍ إيراني يتولى مسألة الدفاع عن المتهمين.

وقال باباك باكنيا عبر الهاتف "رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل في أن يتم إلغاء الحكم" الصادر بحقّهم.

وكانت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة دعت الخميس الفائت إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد مزاعم عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.