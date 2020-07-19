بدءاً من يوم الإثنين.. وضع الكمامة إجباري في الأماكن العامة بفرنسا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت أن وضع الكمامات سيكون إجباريا "بدءا من الإثنين" في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا وذلك منعا لعودة انتشار الوباء.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء "يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف"، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية والفحوص "تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في 14 تموز/يوليو أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كل الأماكن العامة المغلقة بدءا من الأول من آب/أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن تم لاحقا تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء الذين يحذرون من وجود "مؤشرات ضعيفة" على عودة انتشار الوباء.

وأضاف ماكرون "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجددا ولو قليلاً" في فرنسا.