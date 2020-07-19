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الصين

شاهد: الفيضانات تغمر أجزاء من إقليم هوبي مهد وباء كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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غمرت المياه بلدات وقرى في مقاطعة هوبي
غمرت المياه بلدات وقرى في مقاطعة هوبي   -   حقوق النشر  STR / AFP
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تمكنت خدمات الطوارئ الصينية من إنقاذ أكثر من 1900 شخص علقوا بمنازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع مدينة إنشي في إقليم هوبي.

وقالت قناة الأنباءالتلفزيونية الصينية الرسمية (CCTV) إن الفنيين يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء وغيرها من البنى التحتية بالمدينة منذ بدء هطول الأمطار يوم الخميس.

وارتفع منسوب المياه بالشوارع المحيطة لنهر كينغجينغ لتصل إلى حوالي مترين.

كذلك رفعت السلطات المحلية درجة الاستجابة للطوارئ من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لمواجهة الأزمة الناتجة عن الفيضانات.

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