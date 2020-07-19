شاهد: ثوران بركان سترومبولي في إيطاليا

شهد بركان سترومبولي في جزيرة صقلية الإيطالية انفجارين شديدين اليوم الأحد بحسب تسجيلات معهد العلوم البركانية في مدينة كاتانيا.

ويعد سترومبولي واحداً من بين البراكين القليلة حول العالم المستمرة انفجاراتها منذ حوالي 2500 عام.

ووقع الانفجاران خلال منتصف الليل وفجر الأحد، بحسب المعهد.

ويبلغ ارتفاع قمة البركان حوالي ألف متر مما يمكن من رؤية ومتابعة انفجارات فوهته من على مسافات بعيدة.

ويفتخر سكان الجزيرة بعلاقتهم الخاصة بالبركان الذي صارت مشاهدته جزءاً من أنشطتهم اليومية.

ويقول لوكا كارنيفالى، وهو مالك لنُزل بالجزيرة: "إنه يعطينا الكثير من الطاقة... لدينا صلة مباشرة مع سترومبولي ويشعرنا بأننا أحياء".

ويجذب البركان العديد من الزائرين الأجانب الذين يحرصون على متاعبة انفجاراته عن قرب.