شاهد: مذيعة أوكرانية تفقد سِنّها على الهواء

واجهت المذيعة الأوكرانية ماريتشا بادالكو موقفاُ غير اعتيادي حين فقدت سِنّها أثناء تقديمها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة. وأظهرت بادالكو احترافية ورباطة جأش كبيرة بوضع سنها في يدها بسرعة قبل أن تستكمل تقديم نشرتها دون توقف أو ارتباك.

وقالت بادالكو، التي قامت بإعادة نشر مقطع للواقعة على تطبيق إنستغرام: "بصراحة، ظننت أن المشاهدين لن يلاحظوا ما حدث".

وأضافت: "ولكننا نقلل من قدر مدى انتباه مشاهدينا".

وأوضحت بادالكو أنها خضعت لعملية لإصلاح سِنّها منذ عشر سنوات بعد أن قامت ابنتها بتحطيمه أثناء تلويحها بساعة معدنية عن طريق الخطأ.

وعبرت بادالكو عن امتنانها للدعم الذي تلقته عبر تعليقات المشاهدين على الواقعة.