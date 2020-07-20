بلجيكا تفتح تحقيقا عقب وفاة جزائري بعد ساعات من اعتقاله على يد شرطة مدينة أنتويرب

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا بعد وفاة رجل جزائري في المستشفى بعد ساعات من اعتقاله من قبل شرطة مدينة أنتويرب. وقال المتحدث باسم شرطة أنتويرب سفين لوميرت إن قوات الشرطة تدخلت بعد قيام رجل يبلغ من العمر 29 عاما بمهاجمة أشخاص في أحد المقاهي وسط مدينة أنتويرب وقيامه بتحطيم أغراض المقهى.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فإنه الشخص الذي "كان يحاول ضرب الناس، وكان مضطربا للغاية" وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أنّ لديه إصابة على مستوى الرأس وبدا أنه كان "تحت تأثير" المخدرات.

وقام رجال الشرطة بالقبض على الرجل بعد أن طرحوه أرضا وقيدوه بالأصفاد، وتمّ استدعاء خدمات الطوارئ الطبية لنقله للمستشفى ولكن عند وصول الطاقم الطبي بعد 12 دقيقة، بدا أن الرجل "لا يستجيب". وقام عمال الإسعاف بإنعاشه في المستشفى، حيث فارق الحياة بين التاسعة والعاشرة ليلا. وقالت النيابة العامة إنها فتحت تحقيقا قضائيا في "ظروف اعتقال المشتبه فيه ووفاته".

وأظهرت الصور التي تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الرجل ملقى على الأرض وعنصران من قوات الأمن يقومان بتثبيته، وتعمل يورونيوز على التحقق من صحة الصور. وأكدت شرطة مدينة أنتويرب على صفحتها على تويتر أنها تمتنع عن التعليق على القضية.