تواصل السلطات الصينية تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة في مقاطعات شرق ووسط الصين والتي يستمر فيها هطول الأمطار بشكل قياسي. وقامت السلطات برفع مستوى التحذير الخاص بنظام الاستجابة للطوارئ. وقام عناصر الحماية المدينة بإنقاذ آلاف العالقين بمنازلهم بعد أن غمرت الفيضانات الشوارع.
وأكدت إدارة الطوارئ الصينية تضرر حوالي 24 مليون شخص من الفيضانات الشديدة التي شهدتها 24 منطقة على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد منذ بداية يوليو-تموز. وضربت الفيضانات مناطق جيانغشي وأنهوي وهوبي وهونان مخلفة عشرات القتلى.
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