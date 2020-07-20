انتقادات بسبب استخدام دماء سلطعون البحر للوصول إلى لقاح لمواجهة كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في أواخر ديسمبر/كانون الأول بمدينة ووهان الصينية، وانتشاره في ما بعد في شتى بقاع الأرض موديا بحياة 606 آلاف و605 أشخاص على الأقل حتى كتابة هذه الأسطر إضافة إلى ملايين الإصابات، سارعت العديد من الدول وعشرات الشركات العالمية واالباحثين لتطوير لقاح فعال من شأنه إيقاف انتشار هذا الوباء القاتل.

وحملت الأيام الأخيرة الماضية وبعد أشهر من الصراع مع مرض كوفيد_19 بريق أمل، بعد أن توصل العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية إلى نتائج إيجابية، تشير إلى إمكانية الوصول إلى لقاح في سبتمبر المقبل بحال تحقق نجاح اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب. وكانت قد توصلت في التجارب السابقة إلى أن اللقاح نجح في توليد أجسام مضادة تقاوم الفيروس، وكذلك ما يعرف بالخلايا القاتلة "تي سيلس".

ومع حاجة أكثر من 190 دولة حول العالم لهذا اللقاح، وانتظاره بفارغ الصبر من قبل الملايين من المواطنين، هناك ضحية واحدة سوف تدفع الثمن من دمها، ووجودها وهي سراطانات حدوة الحصان، والمستخدمة اليوم من قبل العلماء في عملية البحث عن اللقاح السحري للقضاء على مرض كوفيد_19.

خطوة قوبلت بالرفض

ومنذ فترة طويلة يتم توظيف دم سرطان البحر لاختبار فعالية اللقاحات والمنتجات الطبية الأخرى. لطالما ووجهت هذه الخطوة بالرفض وطالتها العديد من الانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الحيوانات، من يعتبرون ان استخدام هذه السراطانات في التجارب العلمية سنويا تهدد وجودها.

اختبار فعالية اللقاح

إن دم السلطعون على شكل حدوة حصان يستخدم في العديد من الأبحاث العلمية وتم توظيفه للوصول إلى مستحضرات طبية عديدة لاحتوائه على عنصر طبيعي في خلاياه قادر على اكتشاف الملوثات والسموم الداخلية البكتيرية(دمها الأزرق تزداد كثافته عند ملامسة الشوائب). ويمكن لهذه الجزيئات أن تقتل الإنسان بحال وصولها إلى مجرى الدم. لذا من الضروري اختبار أي شيء قد يدخل إلى دم الإنسان، مثل اللقاح. ويستخدم العلماء دم سرطان البحر لفحص الأدوية، ومعرفة ما إذا كانت فعالة أم لا، واكتشاف المواد الضارة قبل تجربتها على الإنسان.

السرطان أو السلطعون أ ب

أمال تبددت جراء كورونا

إن المدافعين عن الحيوانات كانوا يأملون في حصول تغيير جذري والكف عن استخدام هذه الكائنات في الاختبارات العلمية، إلا أن أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأدوية الأمريكية جدد دعمه لاستخدام دماء سرطان البحر في التجارب العلمية.

إن منظمة دستور الأدوية الأمريكية في ولاية ماريلاند، هذه المنظمة غير الربحية ولها تأثير كبير على صناعة الأدوية في جميع أنحاء العالم كانت قد بدأت بالتحرك سابقا للوصول إلى بديل يستخدم خلال هذه التجارب، إلا أن قررت الانسحاب مؤخرا، وأفادت أنه ما من تأكيد من أن البديل عن دماء السلطعون قد يعطي نتائج فعالة.

أكثر من 450 مليون سنة على وجودها

"ذا هورسشو كراب ريكوفري" هي منظمة تم تأسيسها لحماية السلطعونات باعتبارها أجناسا مهددة بالانقراض من قبل العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الحيوانات.

وجدت سرطانات حدوة الحصان، ولها عشر أعين منذ أكثر من 450 مليون سنة، أي أنها سبقت وجود الديناصورات والنباتات الزهرية. ونجت هذه السرطانات حتى تاريخ اليوم من الانقراض وتؤكد بعض الشركات المصنعة للأدوية أن أعداد هذه الحيوانات لم تتغير خلال بضع سنوات. إلا أنه ومنذ اكتشاف فعاليتها وقدراتها الطبية، يتم سنويا اصطياد حوالي نصف مليون سلطعون وتنقل إلى المختبرات الأمريكية لاستخدامها في الأبحاث العلمية.

يقول ريان فيلان، أحد الناشطين المدافعين عن حقوق الحيوانات "من المؤسف أن البحوث العلمية لا تزال تعتمد على اصطياد مجموعة من الحيوانات البرية الضعيفة بينما هناك بديل بسيط وفعال ومستدام".

إن دماء السراطانات المنتشرة في كل محيطات العالم، يستطيع الإنسان الوصول إليها بسهولة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الاثنين عن اتفاقات بشأن الحصول على 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد وباء كوفيد-19، من التحالف الألماني الأمريكي بيون تيك وبفايزر والمختبر الفرنسي فالنيفا. وتضاف هذه الاتفاقات إلى الإتفاق المبرم مع شركة أسترازينيكا البريطانية للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.