رئيس المجلس الأوروبي سيرفع للقادة اقتراحا معدلا لخطة النهوض الاقتصادي

أعلن رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الاثنين أنه سيرفع الى القادة الاوروبيين اقتراحا معدلا لخطة النهوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي التي تثير خلافات منذ الجمعة معتبرا أن التوصل الى اتفاق أمر "ممكن".

وقال ميشال الذي يضطلع بدور الوسيط في القمة "هذا الاقتراح ثمرة عمل جماعي مضن للغاية". وأضاف "المراحل الأخيرة هي دائما الأصعب لكني واثق بأن اتفاقا لا يزال ممكنا".

وأعلن ميشال صباح الإثنين بعد ليلة كاملة من المفاوضات أنه يحاول إيجاد تسوية جديدة على قاعدة خطة تشمل 390 مليار يورو من المساعدات مقابل 500 مليار يورو في المشروع الأصيل.

واستئناف القمة الذي كان مقررا أصلا في الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش) ارجىء مرارا بسبب المباحثات الأخيرة بين الأوروبيين حول مشروع التسوية هذا.

وبحسب مصدر دبلوماسي قد يتم التوصل الى اتفاق حول خطة نهوض شاملة بقيمة 700 مليار يورو ممولة من قرض مشترك يشمل 390 مليارا من المساعدات و310 مليارات من القروض التي يسددها المستفيدون منها.

ويبحث الأوروبيون منذ صباح الجمعة في هذا المشروع الذي تدافعه عنه كل من برلين وباريس بشراسة. وهو يرمي إلى تحريك اقتصاد تضرر كثيرا بفيروس كورونا المستجد. ولتحقيق هذه الغاية يجب اقناع دول أكثر تحفظا كهولندا والنمسا والسويد والدنمارك وفنلندا.