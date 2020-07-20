تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى السعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الرياض تأجلت لحين خروج الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في بيان رسمي: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

ومن جهته، أعلن مكتب الكاظمي، اليوم، أن الأخير تلقّى "بتضامن وتفاعل أخوي" نبأ تعرض الملك سلمان لوعكة صحية طارئة.

وقال بيان مكتب رئاسة الحكومة العراقية: إنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة الى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان "تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي ذكر أن الملك سلمان دخل اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة".

يجدر بالذكر أن السفير العراقي لدى السعودية، قحطان الجنابي، كان أوضح في تصريحات نُشرتْ يوم أمس الأحد أن زيارة الكاظمي ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه، على حد تعبيره.