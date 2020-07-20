إطلاق سراح موقوف في إطار التحقيق حول حريق كاتدرائية نانت

أُطلق سراح مواطن رواندي، متطوع في الأبرشية، كان قد أوقف غداة نشوب حريق في كاتدرائية نانت مساء الأحد، دون أي ملاحقة.

ويستمر التحقيق لتحديد سبب الكارثة التي وقعت صباح السبت في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت بغرب فرنسا حيث تم رصد ثلاث نقاط للنيران.

وأوضحت الشرطة الأحد أنها إستمعت إلى الرجل البالغ من العمر 39 عامًا لأنه "كان مسؤولا عن إغلاق الكاتدرائية مساء الجمعة وكان المحققون يريدون توضيح بعض العناصر المتعلقة بالجدول الزمني لعمل هذا الشخص" وفق ما أفاد المدعي العام في نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس.

وأوضح المدعي العام للوكالة أنه تم الافراج عنه مساء الأحد "بدون أي ملاحقة" مؤكدا المعلومات التي أوردتها صحيفة برس اوسيان.

وأكد المدعي العام للصحيفة "أنه غير متورط في ارتكاب الوقائع".

وذكر عميد الكاتدرائية الأب هوبرت شامبينوا لوكالة فرانس برس أن المتطوع "قدم للجوء الى فرنسا قبل بضع سنوات".

واضاف "أعرفه منذ اربع أو خمس سنوات. اثق به كما في جميع المتعاونين".

كما أوضح عازف أورغن الكاتدرائية ميشيل بورسييه (56 عام) لوكالة فرانس برس الأحد "نقدر هذا الرجل المحبب للغاية واللبق واليقظ وذي اللطف اللامتناهي"، مضيفا "لقد صدمت" عندما علمت بخبر توقيفه.

لا يزال الغموض يحوم حول أسباب الكارثة حيث لم يلحظ أي أثر لاقتحام المداخل الخارجية وتم تحديد ثلاث نقاط نار منفصلة داخل الكاتدرائية.

يعمل خبراء الحريق من مختبر الشرطة العلمي والتقني على تحديد سبب الحادث كجزء من التحقيق الذي فتح حول "حريق مفتعل".

وقال العازف "انتهيت من العزف في الساعة 21,00 (19,00 ت غ) الجمعة" و "كل شيء كان طبيعيًا تمامًا وهادئًا للغاية. لم أكن أتخيل المأساة التي كانت ستحدث في اليوم التالي".

وقالت إدارة الإطفاء إنها أُعلمت بالحريق السبت عند الساعة 07,45 (5,45 ت غ) من قبل المارة الذين شاهدوا اللهب.

وتمكن رجال الإطفاء بعد ساعتين من تطويق الحريق الذي دمر بشكل رئيسي الأرغن الكبير لهذه الكاتدرائية القوطية، التي استمر بناؤها من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. كما دمر الحريق لوحة لهيبوليت فلاندرين.

وبعد أكثر من عام بقليل من صدمة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، أشاد رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي توجه بعد ظهر السبت إلى نانت برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ووزيرة الثقافة روزلين باشلو، "بالتفاني والمهنية العالية" لمئات رجال الإطفاء.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أنه بعد ظهر الاحد عادت حركة المرور أمام الواجهة الأمامية للكاتدرائية. وفتح رجال الإطفاء الطريق أمام المحققين في الكاتدرائية، التي غطى الرماد الأسود جزءا من واجهتها.