السعودية: الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصاتٍ طبية

دخل العاهل السعودي، الملك سلمان، اليوم الاثنين، إحدى مشافي العاصمة الرياض، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة".

والملك سلمان كان ولد في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتولّى الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2015 بعد أن أمضى عامين ونصف العام ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، حينها بقي في منصبه وزيراً للدفاع، وقبلها أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين عاماً.