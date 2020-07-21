تقرير برلماني بريطاني يحث الحكومة على التحقيق بأي تدخل روسي في حملة بريكست عام 2016

أفاد نواب من لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية الثلاثاء أنه على الحكومة البريطانية التحقيق في أي تدخل روسي في حملة الاستفتاء حول بريكست عام 2016 وذلك خلال عرض تقريرهم حول النفوذ الروسي على الساحة السياسية البريطانية.

وخلص التقرير الواقع في 55 صفحة الى أن النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة "الوضع الطبيعي الجديد" وأن هذا الوضع "جرى التقليل من أهميته بشكل خطير". وقال النائب العمالي كيفان جونز عضو اللجنة "كان يجب أن يحصل تقييم لاي تدخل روسي في الاستفتاء. ويجب أن يحصل ذلك ويجب أن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم".