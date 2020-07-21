فيروس كورونا قد ينتشر مجددا في هولندا

أكد معهد الصحة العامة الهولندي تسجيل زيادة في الإصابات بعدوى فيروس كورونا مرة أخرى. وأشارت مصادر طبية هولندية إلى إصابة 987 شخصا خلال الأسبوع الماضي، أي حوالي ضعف ما كانت عليه الإصابات قبل أسبوع.

تظهر الأرقام الأسبوعية التي نشرت يوم الثلاثاء أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب وباء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقد أوضح البعض أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، ولكن بسبب عدم القيام بالاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، لم تنشر الأرقام الحقيقية، على الرغم من رفع السلطات للقدرات الصحية المحلية بخصوص إجراء الاختبارات. وحذر معهد الصحة العامة الهولندي من انتشار بؤر صغيرة ومتعددة لوباء كوفيد-19 ددة في جميع أنحاء البلاد.

وتم تخفيف معظم قيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في هولندا منذ الفاتح من يوليو-تموز ولكن معهد الصحة العامة حث الناس على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والعمل من المنزل وإجراء الاختبار في حال ظهور أعراض الفيروس. تشير التقارير الطبية إلى وفاة 6100 شخص في هولندا بسبب فيروس كورونا المستجد.