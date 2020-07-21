الحكومة الأثيوبية تعلن إنجاز المرحلة الاولى من ملء خزان سد النهضة

أعلنت إثيوبيا الثلاثاء أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق إن بلاده توصلت إلى "تفاهم مشترك مع مصر والسودان يمهد الطريق لتحقيق اختراق" بشأن مشروع السد.

وجاء بيان مكتب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء في الوقت الذي تظهر فيه صور الأقمار الصناعية ارتفاع مستوى المياه في بحيرة خزان السد إلى أعلى مستوياتها في السنوات الأربع الأخيرة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى".

وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الإفريقي قمة عبر الإنترنت لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث.

وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت ثيوبيا ببنائه في عام 2011.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

والشهر الفائت، فشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه. واتهمت مصر إثيوبيا ب"التعنت" ودعت مجلس الأمن الدوليّ للتدخل في الأزمة.

وحضّت الجامعة العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

لكن إثيوبيا قالت إنها تعتزم ملء السد بحسب خطتها في تموز/يوليو، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، بدون أن تعلن موعدا محددا لذلك.