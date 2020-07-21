الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يٌعرب عن حزنه جراء مقتل 5 أطفال في حادث مرور

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عميق حزنه جراء حادث المرور الذي أودى بحياة خمسة أطفال على الطريق الوطني السريع رقم 7 وقال ماكرون في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أطفال فقدوا حياتهم هذا المساء في حادث سير مروع في منطقة لادروم. أتقاسم آلام أقارب الضحايا، دون أن أنسى الجرحى وجميع الذين يقفون إلى جانبهم".

وقد وقع الحادث في منطقة لادروم يوم الاثنين الـ 20 يوليو-تموز 2020 على الطريق الوطني السريع رقم 7. وأشارت معلومات إلى أن الضحايا من ضاحية "فينيسيو" بالقرب من مدينة ليون الفرنسية. وقد كان الضحايا في طريق العودة إلى منزلهم عندما وقعت حادثة ميكانيكية تسببت بحريق السيارة.

ولقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة حيث تمّ نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفيات في ليون. وشارك حوالي 53 رجل إنقاذ في عمليات الاسعاف إلى جانب ثلاث طائرات هليكوبتر. وأشار تقرير الشرطة إلى أن الضحايا تترواح أعمارهم بين 3 و14 عاما.