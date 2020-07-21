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أوكرانيا

أوكرانيا: مسلح يختطف حافلة ويحتجز حوالي 20 راكبا كرهائن في لوتسك

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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أوكرانيا: مسلح يختطف حافلة ويحتجز حوالي 20 راكبا كرهائن في لوتسك
حقوق النشر  AP
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أكد الشخص الذي قام باحتجاز رهائن في حافلة في لوتسك غرب أوكرانيا أنه زرع ألغاما قابلة للتفجير عن بعد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت بعض المصادر إلى تدمير عبوتين ناسفتين بالقرب من مترو مينسكايا، دون التأكد من علاقة العبوتين بالألغام التي تحدث عنها منفذ عملية الاحتجاز.

وقام مسلح يحمل متفجرات باحتجاز حوالي عشرين راكبا رهائن في حافلة في لوتسك بغرب أوكرانيا، على ما أفادت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وكتب قسم الشرطة المحلية على فيسبوك "سيطر رجل على حافلة فيها حوالى عشرين راكبا في وسط لوتسك وهو يحمل متفجرات وأسلحة"، فيما أفاد مسؤول عن سماع طلقات نارية من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

Publiée par Vitalik Troszyk sur Mardi 21 juillet 2020

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Publiée par Національна поліція України sur Mardi 21 juillet 2020