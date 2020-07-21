زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي إلى الصين "هذه السنة"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر الثلاثاء عزمه زيارة الصين هذه السنة فيما تتهم واشنطن بكين بجعل بحر الصين الجنوبي "إمبراطوريتها البحرية".

وأوضح أسبر أنه تحدث مع نظيره الصيني عدة مرات وأعرب عن أمله زيارة الصين قبل نهاية العام.

وقال أسبر خلال ندوة الكترونية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "قبل نهاية السنة، آمل أن أزور الصين للمرة الأولى بصفتي وزيرا للدفاع بهدف تحسين التعاون في القطاعات التي لدينا فيها مصالح مشتركة ووضع أنظمة الاتصال اللازمة في وقت الأزمة".

وتأتي هذه اللهجة الودية من اسبر وسط تصريحات حادة من مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الصين، التي عدّها ترامب في شكل متزايد عدوا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

والاسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ بلاده ستتعامل مع سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً "غير مشروع"، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي الذي سارع إلى التنديد بموقف الوزير الأمريكي.

وقال بومبيو في بيان "نقولها بوضوح: إنّ مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها".