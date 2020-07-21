نشرت الشرطة الأمريكية في مدينة سياتل لقطات مصورة تظهر اشتباكات عنيفة وقعت أمام مقرها بعد أن تجمع عشرات المتظاهرين للاحتجاج على وحشية رجال الشرطة ووكالة الهجرة الأمريكية يوم الأحد، وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة 12 ضابطا.
وقالت الشرطة في بيان نشرته إنه "استجابة لمخاوف المجتمع ننشر هذا الفيديو لاحتجاجات يوم الأحد حيث أصيب 12 ضابطا". ووفقا لتقارير محلية تم الاعتداء على رجال الشرطة وقاموا برميهم بالزجاج والحجارة والألعاب النارية.
هذا وذكرت الشرطة أن المتظاهرين قاموا باستهداف المباني الحكومية وتخريب وتكسير المحال التجارية في وسط المدينة.
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