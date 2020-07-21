شاهد: السير فوق الحبال وعروض فنية غير تقليدية وسط غابات فرنسا

اجتمع قرابة مائة فنان بمنتجع سيمونز للتزلج في فرنسا، نهاية الأسبوع، من أجل تقديم سلسلة من العروض الفنية بطريقة غير تقليدية بين أحضان الطبيعة.

ونظم دار بون ليون العروض والتي عادة ما تقام في افتتاح مهرجان سنوي صيفي في شوارع أوت سافويارد الفرنسية، لكن الأزمة الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا أجبرت المنظمين على نقل فعاليات هذا العام إلى المنتجع.

ويشرح منظم العروض سلفادور جارسيا: "لقد عملنا من قبل في منتجع سيمونز، ونعتقد أنه المكان المثالي لتنظيم في الطبيعة..."

وشملت العروض لوحات فنية راقصة أداها فنانون ولاعبو سيرك، بالإضافة إلى المشي فوق حبال وسط ضباب كثيف.

كما قدم فنانون آخرون قرابة 60 عرضا متنوعا شملت الرقص والغناء والعزف على آلالات موسيقية لمدة خمس ساعات متواصلة على امتداد مسارات طويلة بلغت 4 كيلومترات.

وقدمت العروض بشكل مجاني لعشاق الطبيعة واكتشاف الغابات الذين شاهدوا هذه العروض خلال جولات المشي في مسارات جبلية.