164 زوجا من الأحذية البيضاء أمام الكونغرس كتحية رمزية للممرضات المتوفيات جراء كورونا

نشرت نقابة أميركية للعاملين في مجال التمريض 164 زوج حذاء من اللون الأبيض أمام مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن، في تحية رمزية للممرضات اللواتي توفين جرّاء إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، ولمطالبة مجلس الشيوخ بإقرار خطة مساعدات ضخمة تهدف إلى التصدي للجائحة.

ووُزّعَت الأحذية البلاستيكية البيضاء على المساحة العشبية أمام مبنى الكابيتول، مقرّ مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت ستيفاني سيمز من نقابة "ناشيونال نيرسز يونايتد" التي يبلغ عدد أعضائها 155 ألفاً، وتُعَدُّ كبرى نقابات الجسم التمريضي في الولايات المتحدة "قبل شهرين، في 8 أيار/مايو، كنا أمام البيت الأبيض محاطات بثمانية وثمانين زوج حذاء، يرمز كلّ منها إلى ممرضة قضت بسبب كوفيد-19".

وكانت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا يومها لا تزال 70 ألفاً، لكنّها تضاعفت لتبلغ راهناً 140 ألفاً، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر دولة في العام تضرراً من الجائحة.

وأضافت سيمز متوجهةً إلى الصحافيين "لدينا اليوم 164 زوج حذاء، وهي تُظهر الفشل الكامل والمطلق" للرئيس دونالد ترامب والكونغرس، متهمة إياهم بأنهم "تخلوا عن الممرضات اللواتي لا يزلن يمتن".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية أقرّ في منتصف أيار/مايو الفائت خطة مساعدات تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة كوفيد-19، ولتمويل إنتاج ما يحتاج إليه العاملون في قطاع الرعاية الصحية من مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية.

لكنّ مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية لم يتبنّ هذه الخطة، مما أدى إلى البدء بمشاورات جديدة لتعديل مشروع الخطة.

ولاحظت ستيفاني سيمز أن "زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لم يفعل شيئاً على الإطلاق فيما لا تزال الممرضات يمتن".

ودعت سيمز ماكونيل إلى "استخدام صلاحياته الواسعة لأخذ الخيار الصحيح"، علماً أن مجلس الشيوخ يلتئم هذا الأسبوع في دورة تعقب العطلة البرلمانية.