شاهد: من أمام منزله في القدس ..متظاهرون يطالبون باستقالة نتنياهو

شارك آلاف الإسرائيليين في تظاهرة يوم الثلاثاء، من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، انتقلت فيما بعد لاحتجاج خارج الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وطالبت فيها الحشود باستقالة رئيس الوزراء.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم بضرب القدور والأواني والطبول، كما انتقدوا سوء إدارة نتنياهو للأزمة الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتداعيات الاقتصادية المترتبة عنه والتي تفاقم الأزمة المالية إضافة لقضايا الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكانت المحكمة قد أجلت الأحد، جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى غاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

ويُحاكم نتنياهو بسبب سلسلة من القضايا يُزعم أنه تلقى فيها هدايا سخية من أصدقاء، وتنص الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وهو أول رئيس وزراء توجه له التهم وهو في منصبه، على أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات كما يرفض التنحي عن منصبه.