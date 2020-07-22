شاهد: أول متطوعة تحصل على لقاح صيني لكورونا في البرازيل

بدأت السلطات البرازيلية الثلاثاء باختبار لقاح صيني الصنع مضاد لفيروس كورونا الجديد على حوالي 900 متطوع من العاملين في المجال الصحي في مدينة ساو باولو.

وأظهرت لقطات مصورة حصول أول متطوعة وهي طبيبة في مركز طبي بساو باولو على جرعة من اللقاح.

هذا اللقاح الذي تم تطويره من قبل مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني، هو الثالث في العالم الذي يدخل في مرحلة التجارب الثالثة، أي الخطوة الأخيرة قبل الحصول على الموافقة.

وسيتم تلقيح تسعة آلاف طبيب وعامل في المجال الصحي.

ووصلت حوالي 20 ألف جرعة من اللقاح بالطائرة إلى ساو باولو البرازيلية الإثنين وسيتم توزيعها على 12 مركزا للأبحاث في هذه الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في البرازيل، وخمس ولايات أخرى هي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.

وبحال أثبتت النتائج النهائية فعالية هذا اللقاح، يحق لمعهد بوتانتان الحكومي المشارك إلى جانب شركة "سينوفاك بيوتيك" في هذه التجارب إنتاج 120 مليون جرعة بموجب الاتفاق في مابينهم، وفقا للمسؤولين.

وقال ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان، خلال مؤتمر صحافي: "في البرازيل، قد نصل إلى أول لقاح يتم استخدامه على نطاق واسع لمكافحة كورونا، إنه أمر واعد للغاية”.

وأضاف كوفاس "نحن في غمرة الوباء، ونسجّل عددا كبيرا من الإصابات، إنّه السيناريو المثالي لاختبار اللقاح".

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا جراء كوفيد_19 بعد الولايات المتحدة، وقد بلغت فيها حصيلة الوباء أكثر من 80 ألف وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة.

وسيخضع المتطوعون الذين سيتم تلقيحهم لفحص طبي كل أسبوعين. ومن المتوقّع ظهور أولى نتائج الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر(90 يوم).