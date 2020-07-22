يسعى مكتب رئيس البلدية في مدينة إسكوينتلا الواقعة في جنوب غواتيمالا، إلى إقناع السكان بتقييد حركتهم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والتي وصل عددها حتى يوم الثلاثاء إلى 1408 حالة و 60 حالة وفاة.

ووضعت البلدية 4 توابيت عرضت في الشارع مرفقة بعبارة: "أنت تقرر، في المنزل أو في هذا التابوت" في محاولة يائسة من قبل السلطات المحلية لوقف الفيروس التاجي.

ويقول أبراهام ريفيرا، عمدة مدينة إسكوينتلا: "لقد فعلنا ذلك بقصد لفت انتباه الناس إلى هذا الوباء الذي ضرب بلدتنا بسبب العدد الكبير من الحالات التي أبلغت عنها السلطات الصحية في الأيام الأخيرة ومعدل الوفيات الذي لدينا."