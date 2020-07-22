الولايات المتحدة تعلن شنها ضربة جوية ضد تنظيم داعش في الصومال

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء شنها ضربة جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في الصومال الذي هاجم مؤخراً الجيش الصومالي، ما أسفر عن مقتل سبعة جهاديين.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان أنه عند شن الضربة على مقربة من مرفأ بوساسو على خليج عدن، كان عسكريون أميركيون "موجودين في المنطقة لتقديم المشورة للقوات الصومالية وشركائها ومساعدتها".

وأدت الضربة إلى مقتل سبعة جهاديين، وفق أفريكوم، التي أضافت أن أي مدني لم يقتل أو يصب في هذا الهجوم.

وينشط تنظيم داعش الإرهابي الذي يعد حضوره ضئيلاً بالمقارنة مع تنظيم الشباب المتطرف المرتبط بتنظيم القاعدة، في منطقة بونتلاند في شمال الصومال، حيث أقام مقاتلوه معسكرات ومخازن أسلحة يتزودون بها خصوصاً انطلاقاً من اليمن المجاور.

وتعد حركة الشباب أكثر التنظيمات الجهادية نفوذاً في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وأعلن التنظيم مبايعته للقاعدة بعد اندماجه به رسمياً منذ عام 2012. إلا أن عدداً قليلاً من مقاتلي الشباب، نحو 200، انشقوا عن التنظيم وانضموا إلى داعش الإرهابي.

وآخر عملية شنتها القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا ضد التنظيم تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019.