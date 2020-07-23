كيم كارداشيان عن زوجها كانييه وييست: يعاني اضطراباً نفسياً

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تصريحات عن صحة زوجها المغني كانييه ويست العقلية.

وكتبت كيم على حسابها في انستغرام: "الكثير منكم يعلم أن كانييه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، كل من لديه شخص يعاني من هذا المرض، يعي تماما مدى الألم الذي تسببه، ومدى صعوبة تصديقها".

وأضافت كيم، المتزوجة من ويست منذ عام 2014: "إنه شخص رائع، ولكنه معقد، كلماته لا تتماشى في بعض الأحيان مع نواياه".

وويست هو أحد أشهر مغنيي موسيقى الراب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن مؤخراً نيته الترشح لرئاسة البلاد، لكن أول تجمع انتخابي له، وردود الأفعال على تويتر أثارت البلبلة.

وألمحت كيم إلى أنها لم تعلن هذا الأمر من قبل علنا عن مدى تأثير صحته العقلية على الأسرة، لأنها تحاول حماية أطفالهما الأربعة، وحقوق كانييه في الخصوصية في آن معا، واأوضحت أنها شعرت بضرورة البوح بهذا الأمر، بسبب ما يشاع حول صحته العقلية.

وقالت: "هؤلاء الذين يفهمون المرض العقلي أو السلوك القهري يعرفون تماما أن الأسرة عاجزة عن فعل شي ما لم يكن المريض فيها قاصرا".

وألمحت أن الأشخاص الذين لا يدركون أو لم يخوضوا هذه التجربة، أن يكونوا غير موضوعيين في حكمهم، كما قد لا يتفهموا مدى حاجة الفرد للمساعدة بغض النظر عن محاولات المحيطين به.

وتحدثت عن الانتقادات التي تعرض لها زوجها لأنه شخصية عامة وأفعاله قد تثير العواطف، وطالبت بتفهمه وتفهم ظروفه.

وقالت: "هو شخص رائع، ولكنه معقد، ويعيش تحت ضغط لأنه نجم ورجل أسود، عانى من خسارته لوالدته، ويعاني من العزله، والتي يزيد من حدتها اضطرابه ثنائي القطب".

وأكدت أن المقربين من كاني يعرفون قلبه ويفهمون كلماته التي قد لا تتماشى مع نواياه، وكونه يعاني من المرض فهذا لا ينفي أنه مبدع.

وتمنت كيم من وسائل الإعلام والجمهور أن يتعاطفوا معه حتى يتجاوز هذه المحنة.